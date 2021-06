Il calciomercato estivo del Milan può regalare alcune sorprese al popolo rossonero: le dichiarazioni del giornalista aprono ad un mercato da protagonista

Il secondo posto alle spalle dell’Inter e la qualificazione alla prossima Champions League, lanciano il progetto rossonero verso un calciomercato estivo da protagonista. Il Milan intende rinforzarsi in vista del grande ritorno nell’elite europea e, in tal senso, la dirigenza del ‘Diavolo’ sta già pianificando le sue prossime mosse. Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti, ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ ha parlato della situazione in casa Milan. Tra i destini da valutare quello certamente di Sandro Tonali che, nella stagione da poco conclusa, non ha convinto a pieno. “Mi risulta che il Milan punti ancora su Tonali, sulla sua gioventù, e si augura di vederlo più incisivo nella prossima stagione. Però, non credo dia altri 25 milioni, andrà trovata una soluzione con Cellino. Sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo, da capire anche chi dei giovani sarà inserito nella trattativa”.

Calciomercato Milan, Tonali e Theo Hernandez: c’è l’annuncio

Pellegatti ha analizzato poi quello che sarà il budget a disposizione di Maldini e Massara per i prossimi mesi: “L’acquisto pesante, adesso, è quello di Tomori. Sarà una campagna acquisti da 70 milioni, ci sarà la cessione di Hauge e i rossoneri sperano di racimolare 10/15 milioni di euro. Anche Caldara, Conti, Laxalt e Duarte possono portare qualcosa nelle casse”.

Il focus passa poi su Theo Hernandez, legato alla società di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024 con il Milan e corteggiato da mezza Europa: “Se dovesse arrivare un’offerta da 60/70 milioni per Theo Hernandez, deve essere valutata, ma il Milan non intende cedere i big“.

Una volontà chiara quella della dirigenza meneghina: trattenere Tonali, riscattare Tomori e puntare ancora su Theo Hernandez, reduce da 45 apparizioni in rossonero con 8 reti e 8 assist vincenti.