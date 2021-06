Svolta in arrivo per il calciomercato di Juventus e Milan: la stella è pronta a partire, incontro con gli agenti

Mancano pochi giorni all’inizio degli Europei ma le società stanno già valutando i prossimi acquisti per la stagione 2021/22. In tal senso, uno degli obiettivi di calciomercato, maggiormente accostati a Juventus e Milan nelle ultime settimane, sembrerebbe destinato ad allontanarsi con forza dalla Serie A. Si tratta di Riyad Mahrez, esterno del Manchester City in scadenza nel giugno 2023 e accostato alle uscite ormai da tempo. Per il talento algerino, a segno 14 volte con 8 assist nelle 48 presenze complessive con la squadra di Guardiola, si muove il top club pronto a sbaragliare la concorrenza. Beffa dunque più vicina per Juventus e Milan. Secondo quanto riportato dal giornalista Josè Alvarez ai microfoni de ‘El Chiringuito’, il club che negli ultimi giorni si è avvicinato a Riyad Mahrez è il Barcellona.

Calciomercato Juventus e Milan, colpo Mahrez: contatti avviati

“Il Barcellona ha incontrato gli agenti di Gundogan e Mahrez“, la bomba lanciata dal giornalista iberico che dunque ‘gela’ Juventus e Milan, con i bianconeri che nelle scorse settimane avevano già pensato ad un’offerta per il 30enne di Sarcelles.

L’ex Leicester guadagna oltre 7 milioni di euro netti all’anno ed il suo destino potrebbe essere quello di affiancare Messi, al Barcellona, nel 2021/22. Il club di Laporta è pronto quindi ad avanzare per l’acquisto del giocatore dal Manchester City.

Situazione quindi in divenire, con le prossime settimane di mercato che possono portare ad una svolta con il Barcellona di Laporta fermamente intenzionato a puntare su Mahrez. La società inglese valuta Mahrez non meno di 50 milioni di euro.