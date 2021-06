Il talento Haaland va verso una nuova squadra e questa mossa potrebbe portare a una beffa in attacco per Juventus e Milan

È un momento importante per il calciomercato, che potrebbe vedere tanti cambi in attacco in questi mesi. La Juventus non ha vissuto un’annata straordinaria e per questo sta lavorando per studiare nuove mosse per rinforzare la propria rosa.

I bianconeri hanno ambizioni importanti per il futuro e per questo stanno pensando già a dei colpi da attuare in queste settimane. Anche il Milan, tornato in Champions League dopo diversi anni, vuole rialzarsi del tutto e per competere ha bisogno di qualche rinforzo.

Calciomercato, Juventus e Milan perdono Vlahovic: c’è il Borussia Dortmund

Nelle ultime ore è arrivata una novità importante per quanto riguarda Erling Haaland, che sembrerebbe essere diretto al Chelsea. Questa situazione potrebbe aprire a nuovi scenari per quanto riguarda tutto il calciomercato degli attaccanti.

Il Borussia Dortmund, infatti, cedendo il suo elemento più importante avrebbe i soldi necessari per battere la concorrenza di Juventus e Milan e strappare il giovane Dusan Vlahovic alla Fiorentina. L’offerta potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni di euro.

Vlahovic ha siglato 21 reti in questo campionato di Serie A ed è sicuramente uno dei calciatori più promettenti in Italia.