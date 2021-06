Continua l’asse Paratici-Juventus, l’ex general manager offre un big per un altro big, i bianconeri rilanciano

Dopo undici anni di onorata carriera alla Juventus, Fabio Paratici è andato via. Ma di quei giocatori che aveva portato tra le fila dei bianconeri un po’ si è innamorato, e nella sua nuova e imminente avventura al Tottenham, l’ex general manager della Vecchia Signora vorrebbe portarli con sé. Naturalmente le cose non sono così semplici, anzi: c’è da contrattare e fare affari con la sua ormai ex società, ma ci si può sempre provare. In questa finestra di calciomercato, il piacentino proverà a convincere la nuova dirigenza a lasciar partire uno dei suoi pupilli, strappato alla concorrenza quasi due anni fa, offrendo qualcosa in cambio.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Scambio e rilancio

Dal canto suo, però, la Juventus potrebbe anche non accontentarsi di quello che propone il suo vecchio direttore sportivo e potrebbe rilanciare con un altro nome caldo degli Spurs. Ma vediamo meglio di chi si parla e le cifre.

Calciomercato, Paratici offre Lucas Moura per Kulusevski | La Juventus rilancia

Lo scambio che ha in mente Paratici è uno scambio tecnico, ma non proprio alla pari: per un’ala destra come Dejan Kulusevski, il nuovo (e non ancora ufficiale) direttore sportivo del Tottenham vorrebbe offrire alla ‘sua’ Juventus Lucas Moura. A ballare sono ovviamente le cifre, con i bianconeri che chiedono 50 milioni per il giovane svedese, contro i 25 che invece costa il classe 1992 brasiliano. Il punto è che non ci sarebbe stato un no categorico al trasferimento del ventunenne a Londra, ma qualcosa deve cambiare.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, futuro Donnarumma | C’è l’offerta da 10 milioni a stagione!

Ed effettivamente l’idea potrebbe essere quella di sborsare cash i soldi richiesti per il cartellino dell’ex Atalanta e Parma, corteggiato anche dall’Inter e da Antonio Conte (uno dei maggiori candidati alla panchina degli Spurs), oppure inserire nella trattativa Heung-min Son, anche lui ala, ma sinistra. E con decisamente più gol sul groppone (17 contro 3 solo in Premier League) rispetto al compagno di squadra.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Scambio e rilancio

La valutazione del coreano, anche lui classe 1992, è molto più alta però rispetto a quella di Kulusevski, e quindi potrebbe essere proprio Paratici a volere in cambio altri soldi: al momento è valutato intorno agli 85 milioni di euro, infatti.