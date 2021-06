Il difensore della Juventus e della Nazionale Italiana ha parlato di futuro e ha indicato la possibile data del ritiro

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato un’intervista per Nettare, talk a cura della moglie dello stesso calciatore, Martina Maccari. Il centrale, oltre che dei bianconeri anche della Nazionale Italiana, ha parlato – tra le altre cose – del suo futuro nel calcio, parlando anche di ritiro. “Al futuro ci penso in maniera molto serena – ha detto – al momento. Poi bisogna vedere. Sono uno ansioso io, ma se ci penso adesso sono molto, molto sereno, al contrario della mia indole caratteriale. Sono sereno perché alla fine so che quel sogno che avevo rincorso da bambino l’ho realizzato e che poi avrebbe avuto un inizio e una fine”.

Juventus, Bonucci: “Entro 5 anni il ritiro”

Ancora, Bonucci ha continuato: “So già che vorrò fare da grande. Che sarà un altro punto difficile della nostra storia. Dopo tanti anni arriva un momento in cui dici: ho fatto ciò che dovevo fare, e ora mi godo quello che ho ottenuto dalla vita”. Il difensore ha rivelato anche i tempi entro cui dirà addio al calcio giocato: “Non so se tra due, tre, quattro, cinque anni, si chiuderà la mia carriera. Ma quando finirà, il tempo che passeremo insieme sarà bello, divertente e faremo tante cose che tu per amore mio e io per amore di questo lavoro non abbiamo fatto”.

Con questi termini, dunque, il calciatore della Juventus ha parlato del proprio futuro, ponendo nel giro di un lustro il momento di appendere gli scarpini al chiodo e cominciare una nuova vita.