La Juventus lavora per nuovi colpi di calciomercato ma non arrivano buone notizie in tal senso, c’è il rischio doppia beffa

È stata una stagione difficile quella vissuta dalla Juventus, che ha collezionato troppi passi falsi in questi mesi e non è riuscita a lottare per provare a conquistare lo scudetto, che alla fine è stato vinto dall’Inter spezzando il dominio di nove anni dei bianconeri. I risultati negativi hanno portato la società a riflettere sul futuro e ora si studiano nuove mosse di calciomercato.

C’è stato già il primo ribaltone riguardante la panchina, con l’esoneri di Pirlo e il suo staff tecnico per ingaggiare nuovamente Massimiliano Allegri, che aveva salutato Torino due anni fa. Con lui si cercano anche dei nomi importanti nella rosa per rilanciarsi ma non sarà facile strappare dei big alle grandi squadre.

Calciomercato Juventus, doppia beffa: scambio Saul-Bernardo Silva

I bianconeri devono rinforzare il proprio centrocampo e nel mirino del club ci sono finiti due nomi in particolare, ovvero Saul e Bernardo Silva. Entrambi i calciatori però potrebbero approdare in nuove squadre e infatti il possibile affare sembra essere sempre più lontano per la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘The Times’, Atletico Madrid e Manchester City sarebbero al lavoro proprio per effettuare uno scambio tra questi due giocatori. Qualora l’affare dovesse andare in porto, dunque, salterebbero definitivamente due possibili colpi della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato.

Bernardo Silva e Saul sono due giocatori di qualità e attualmente mancano elementi così nella rosa bianconera. Per entrambi la valutazione si aggira tra i 70 e i 75 milioni di euro.