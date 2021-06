L’Inter programma il mercato per soddisfare le richieste di Simone Inzaghi: novità sulle fasce dove il nuovo terzino potrebbe arrivare dalla Spagna

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di iniziare a pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è sulle corsie esterne, dove un rinforzo è in agenda.

Calciomercato Inter, sfuma Emerson Palmieri

Il ruolo di ‘quinto’ è fondamentale nell’economia di gioco di Inzaghi. Le novità riguardano la fascia mancina, dove Emerson Palmieri non sarebbe più in cima alla lista dei desideri dell’Inter. Il giocatore del Chelsea – in scadenza nel 2022 – ha trovato poco spazio con Tuchel ed è in uscita. Protagonista di appena sei presenze in Premier League, il suo cartellino è valutato 20 milioni.

Proprio questo punto avrebbe portato allo stallo: l’Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto 15 milioni al massimo, cifra però ritenuta troppo bassa dal Chelsea. La situazione ha così portato il club nerazzurro a virare su altri nomi e – secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’ – è tornato di moda un vecchio pallino della dirigenza.

Calciomercato Inter, nuovo terzino dalla Spagna

Il prescelto è Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe 1996 del Villarreal. Lo spagnolo – in scadenza nel 2025 – era stato già accostato all’Inter nelle precedenti sessioni di mercato, ed ora il matrimonio potrebbe concretizzarsi. Titolare indiscusso della squadra vincitrice dell’ultima Europa League, ha chiuso la stagione con 4 assist a referto.

Il terzino, riferisce il portale spagnolo, ha una clausola da 35 milioni di euro, ma tutto fa pensare che potrebbe partire per una cifra inferiore. Pedraza viene dalla sua miglior stagione in carriera ed il suo profilo è attenzionato anche da altre big europee. L’Inter è tornata alla carica e il giocatore potrebbe essere il nuovo rinforzo richiesto da Inzaghi per la fascia mancina.