Calciomercato Inter, via quattro over 30 | Tesoretto da 50 milioni! I dettagli

Calciomercato Inter, da Kolarov a Vidal: possibile addio a quattro over 30. Tutte le cifre del tesoretto

È iniziata ufficialmente l’era Simone Inzaghi in casa Inter. L’ex allenatore della Lazio eredita la squadra campione d’Italia che, nonostante le difficoltà economiche, proverà a bissare lo scudetto. Il tecnico sarà anche chiamato a riportare i nerazzurri nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, obiettivo che non è riuscito ad Antonio Conte nei suoi due anni all’Inter. In ogni caso, come annunciato dal presidente Zhang, sarà un calciomercato estivo di sacrifici e rinunce, con l’obiettivo di tagliare i costi della società per renderli sostenibili. In questo senso, sono diversi i giocatori attualmente in rosa in bilico e che potrebbero lasciare Milano. Da Kolarov a Vidal: ecco i quattro over 30 con ingaggi piuttosto pesanti che potrebbero dire addio. Tutti i dettagli e le cifre del tesoretto Inter. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo lontano | Scambio anti Juve!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Pogba a Varane | I big all’estero in scadenza l’anno prossimo!

Calciomercato , da Kolarov a Vidal: tesoretto Inter! Cifre e dettagli

Il primo a salutare sarà Aleksander Kolarov. Il club nerazzurro non eserciterà l’opzione per il rinnovo di un’ulteriore stagione e si separerà dal difensore serbo dopo la sua ultima travagliata stagione. In bilico c’è anche Vidal: l’addio di Conte allontana la permanenza del centrocampista cileno, anche lui reduce da una deludente stagione in nerazzurro. L’ex Juve è sotto contratto fino al 2022 a 7 milioni di euro netti. Il suo cartellino è invece valutato non più di 5 milioni di euro. Il ringiovanimento dell’Inter potrebbe poi passare dalle cessione di Sanchez: l’attaccante cileno ha un contratto in scadenza nel 2023 a 6,5 milioni di euro netti l’anno, con una valutazione di circa 10 milioni. Infine, per la giusta offerta potrebbe partire anche Perisic: l’esterno croato è in scadenza nel 2022 e valutato almeno 10 milioni. Il suo ingaggio è di 5 milioni di euro netti per l’ultimo anno di contratto.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Materazzi: “Inzaghi-Inter scelta di vita. Assalto ai big della Lazio? Ecco cosa spero”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto al vice Lukaku | Ci pensa Inzaghi

Quattro over 30 e quattro possibili addii per un tesoretto totale tra cartellini e risparmi sugli ingaggio da circa 50 milioni di euro. Il taglio dei costi della società nerazzurra potrebbe partire da qui.