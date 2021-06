L’Inter intende essere protagonista in vista della prossima stagione dopo l’addio di Conte: rinnovo sempre più lontano, ci prova

Tra acquisti e cessioni da urlo: per l’Inter sarà un’estate complicata per confermare ancora una volta la crescita avuta negli ultimi due anni sotto la gestione Antonio Conte. Non sarà così facile riconfermarsi ad altissimi livelli con la palla che è passata da qualche giorno a Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio già starebbe programmando la prossima stagione con la dirigenza nerazzurra. Inoltre, la stessa società milanese dovrà pensare anche a qualche cessioni eccellente per il bilancio dopo la crisi economica esploso a causa della pandemia per il Coronavirus.

Calciomercato Inter, futuro Dembele in bilico: scambio in vista

Nel mirino dell’Inter ci sarebbe così il talentuoso attaccante del Barcellona, Ousmane Dembele, che starebbe anche pensando anche al suo futuro. Come svelato dall’edizione de “El Mundo Deportivo” la prossima settimana sarà decisiva per il possibile rinnovo contrattuale, mentre l’edizione di “Sport” è più pessimista a riguardo per il suo prolungamento.

La sua valutazione si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro e l’idea suggestiva potrebbe esserci con uno scambio anti Juventus con Lautaro Martinez (90 mln), da mesi nel mirino del club blaugrana. L’Inter rifiuterebbe l’affare anche perché il talentuoso giocatore francese non sarebbe perfetto per il 3-5-2 di Simone Inzaghi.

L’Inter continua a monitorare così il fronte calciomercato per arrivare così a giocatori già pronti e funzionali all’idea di gioco del neo allenatore nerazzurro. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con l’idea suggestiva del club nerazzurra per essere sempre competitivo a livello europeo.