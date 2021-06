La Roma si appresta a chiudere il primo colpo di mercato dell’era Mourinho: contatti in corso con l’Arsenal

L’arrivo di José Mourinho ha smosso le acque in casa Roma. Il club ha un nuovo entusiasmo e l’ambizione di creare una squadra altamente competitiva che possa dire la sua concretamente in Italia e non solo. Sono diversi i rinforzi nei piani della società, collaudati con lo Special One che spinge per alcuni profili specifici, ritenuti essenziali per la sua idea di calcio e per il suo progetto. Ovviamente l’attenzione è sempre al nuovo attaccante ma nel frattempo la proprietà si sta muovendo per un centrocampista di caratura internazionale.

Calciomercato Roma, contatti avviati con l’Arsenal per Xhaka

Tra i primi colpi nel mirino della Roma c’è il centrocampista svizzero classe ’92 Granit Xhaka. I giallorossi spingono da diverse settimane per riuscire a chiudere la trattativa e dall’Inghilterra arrivano conferme sulla trattativa avviata tra Roma e Arsenal. A confermarlo è il giornalista, inviato per ‘football.london’, Chris Weatley che sul proprio profilo twitter ha scritto: “Xhaka si avvicina alla firma per la Roma”. Un indizio concreto sulla reale possibilità per la Roma di portare a termine l’operazione.

Il centrocampista ex Basilea è in ritiro con la nazionale svizzera in vista dell’Europeo ma la Roma è a lavoro per limare la distanza economica con l’Arsenal. I Gunners chiedono circa 23 milioni di euro per Xhaka ma la Roma ne avrebbe offerti 14 più 3 di bonus. La distanza è ancora ampia tra le due squadre ma la trattativa sembra essere sui binari giusti per essere concretizzata e presto potrebbe arrivare l’accelerata decisiva del club giallorosso.