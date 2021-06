Il Milan alle prese con il caso Calhanoglu: lungo tira e molla, ma il turco dovrebbe partire scegliendo al contempo di rimanere a giocare in Serie A

Il Milan pianifica il mercato, ma prima di pensare ai nuovi colpi deve definire la situazione di alcuni giocatori in bilico. Tra questi figura sicuramente Hakan Calhanoglu, in scadenza con i rossoneri, ma ancora non certo dell’addio. Quest’ipotesi resta però la più probabile, con il turco che potrebbe lasciare Milano, ma non la Serie A: un top club italiano sarebbe pronto a prelevarlo.

Calciomercato Milan, contatti Napoli per Calhanoglu

Calhanoglu è più lontano che vicino al Milan. Il centrocampista classe 1994 si libera a costo zero, a meno che non dovesse clamorosamente rinnovare il suo contratto in scadenza. L’ipotesi appare remota, nonostante il turco rivesta un ruolo chiave nel gioco di Pioli: ben dieci gli assist forniti nell’ultima Serie A. Calhanoglu dovrebbe però andare via, ma non lasciare l’Italia.

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il Napoli avrebbe iniziato a sondare il terreno per acquistare il giocatore. Il club partenopeo avrebbe già contattato l’agente del turco e sarebbe vicino a presentare un’offerta. Se confermata sarebbe un’operazione a tutto tondo per il club che strapperebbe un top player ad una diretta concorrente e andrebbe a rafforzare la propria mediana, reparto che potrebbe subire la dipartita di Fabian Ruiz, nuovamente vicino al Barcellona.