Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione pensando a colpi interessanti: Mendes al lavoro per la soluzione

Il calciomercato estivo ha già regalato i primi colpi da urlo. Il Milan dovrà fare i conti con l’addio di Gianluigi Donnarumma, pronto a cambiare squadra visto che non c’è stato il prolungamento contrattuale con i rossoneri. Inoltre, da monitorare la situazione intorno al talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu, anche lui in scadenza di contratto a fine giugno 2021. In caso di mancato accordo per il rinnovo, la società milanese starebbe già pensando ad un acquisto interessante sotto la regia del noto agente, Jorge Mendes,

Calciomercato Milan, Mendes per il colpo: assalto in Spagna

Come svelato dal portale spagnolo “SuperDeporte” vicinissimo alle dinamiche in casa Valencia, il Milan avrebbe chiesto informazioni per Lee Kang In, trequartista classe 2001. La sua stagione non è stata positiva in Spagna con zero gol, ma nonostante ciò il coreano è finito nel mirino dei top club d’Europa, tra cui l’Atletico Madrid, Wolverhampton, Fiorentina e Napoli. E così sulle sue tracce sarebbe finito anche il club rossonero, pronto a sferrare l’assalto decisivo per il post Calhanoglu.

Mendes potrebbe così pensare a portarlo in Serie A favorendo i rossoneri e facendo un torto alla Juventus visto il loro legame importante con l’affare Cristiano Ronaldo. La valutazione del giovane trequartista coreano si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro.

Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2021 e il Valencia non vorrebbe perderlo a zero in vista della prossima stagione. Il suo futuro potrebbe essere altro dopo il ritorno dalle Olimpiadi in programma ad agosto. Il Milan continua a monitorare così i talenti della Liga spagnola per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.