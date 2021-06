In casa Inter è tempo di pensare anche alle cessioni nel prossimo calciomercato estivo: ipotesi clamorosa, Maldini valuta un nerazzurro

La nuova Inter di Simone Inzaghi prende forma e, oltre ai probabili rinforzi che arriveranno nei prossimi mesi di calciomercato, si valutano anche diverse cessioni. Serve vendere per fare cassa e tra i nomi che potrebbero salutare il club meneghino vi è anche Stefano Sensi. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Interlive’, il centrocampista sarebbe nella lista nerazzurra per le probabili partenze estive. Il talento ex Sassuolo non ha dato grandi garanzie dal punto di vista della tenuta fisica saltando buona parte della stagione che ha portato allo scudetto a causa di continui infortuni. Ecco perchè il giocatore potrebbe salutare: piace in Spagna, alla Fiorentina ma attenzione anche al Milan. Il club di via Aldo Rossi ha eccellenti rapporti con Giuseppe Riso, procuratore del centrocampista, e potrebbe sondare il terreno per il colpo in prestito.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Hakimi | Partenza scontata, resta in Italia!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, per il dopo Lautaro si pesca nell’Atalanta | Maxi scambio

Calciomercato Inter, Sensi può partire: suggestione Milan

Un’ipotesi complicatissima però perchè, nonostante il calciatore non dispiaccia l’idea di rimanere a Milano e giocarsi la Champions in rossonero, difficilmente l’Inter lo cederà in prestito proprio agli eterni rivali. Sensi, inoltre, non convincerebbe a pieno il Milanproprio per i continui guai fisici che nel tempo ne hanno limitato l’esplosione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In casa Inter la partenza verrebbe valutata per fare cassa nell’immediato e non in prestito, ‘evitando’ di rinforzare una diretta concorrente per la stagione calcistica che comincerà dopo i campionati Europei.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, clamorosa rivelazione su De Paul | C’è l’incontro!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via Lautaro | ‘Porta’ 90 milioni!

In scadenza nel giugno 2024, Sensi ha collezionato in stagione 21 presenze in soli 635′: la società nerazzurra non esclude l’addio, in caso di offerta congrua per il suo talento.