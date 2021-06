Calciomercato Juventus, rifiuto inaspettato | La decisione di Trippier

La Juventus vorrebbe un nuovo terzino destro, ma a quanto pare sarà molto difficile arrivare a Kieran Trippier

La Juventus con l’ingaggio di Massimiliano Allegri è alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa, terminata quarta nell’ultima stagione. Il club bianconero vuole tornare al più presto alla vittoria del titolo, oltre a un buon percorso in Champions League dopo l’uscita per due volte consecutive agli ottavi di finale. Uno dei ruoli da rinforzare è quello del terzino destro, con l’allenatore che vorrebbe Kieran Trippier, in uscita dall’Atletico Madrid. L’inglese ha avuto difficoltà di ambientamento in Spagna e le sue prestazioni sono state diverse rispetto a quando militava nel Tottenham.

Juventus, Trippier rifiuta

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus vorrebbe Trippier, ma il giocatore ha rifiutato la destinazione. I motivi sono legati al fatto che la sua famiglia è in Inghilterra e lui vorrebbe tornare a giocare in Premier League, e la prima candidata sembra essere il Manchester United. Ci sarebbe infatti già una trattativa secondo i media spagnoli, col trasferimento che si concretizzerebbe per una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

Resta da capire cosa succederà nella Juventus, visto che l’affare per Trippier non s’ha da fare. Allegri dovrà dunque puntare su un altro tipo di profilo.