Calciomercato Juventus, scambio per Szczesny | Dier nel mirino!

Il futuro di Wojciech Szczesny è ancora tutto da scrivere. Il portiere polacco è titolare della Juventus, ma ha tante richieste soprattutto dalla Premier League. Proposte che saranno indubbiamente valutate, in attesa di capire cosa succederà con Gianluigi Donnarumma, libero a parametro zero che Raiola sta cercando di sistemare, anche in qualche club ‘amico’ come la Juve. Una delle squadre interessate a Szczesny sembra essere il Tottenham, alla ricerca di nuovi profili in grado di rivoluzionare quella rosa che tanto bene ha fatto in questi anni.

Juventus, il Tottenham su Szczesny

Per arrivare a Szczesny, il Tottenham metterebbe sul piatto il cartellino di Davinson Sanchez. Un difensore centrale farebbe comodo alla Juventus, anche per l’età avanzata di Bonucci e Chiellini. Ma il colombiano non sembra rientrare nei piani dei bianconeri, che opterebbero più per un calciatore come Dier, uno dei migliori elementi della rosa degli Spurs. Se proprio non dovesse concretizzarsi lo scambio con l’inglese, la Juve valuterebbe la cessione di Szczesny per non meno di 25 milioni di euro.