Calciomercato, Donnarumma e Ronaldo insieme | Trattativa in corso

Gianluigi Donnarumma e Cristiano Ronaldo potrebbero giocare insieme a partire dalla prossima stagione: trattativa col PSG

Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora in bilico, dopo l’addio al Milan che si concretizzerà il 30 giugno. Maldini ha optato per l’arrivo di Maignan dal Lille, visto che il portiere della nazionale italiana ha tentennato molto sul rinnovo del contratto. Una mossa che mette Raiola nella posizione di dover trovare una sistemazione al proprio assistito, che oltre alla Juventus ha anche l’interesse delle squadre estere da tenere in conto. Tra queste c’è il PSG, che oltre a Donnarumma vuole mettere le mani anche su Cristiano Ronaldo.

PSG su Ronaldo e Donnarumma

Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il PSG dopo Wijnaldum sta pensando di completare il trasferimento anche di Donnarumma a parametro zero. Infatti, il club parigino avrebbe comunicato a Raiola la possibilità di poter pagare lo stipendio che chiede per il portiere ormai ex Milan. Una spesa fatta in Serie A che continua, anche perché un altro obiettivo del PSG è Ronaldo, in scadenza di contratto nel 2022 che non rientra più nei piani della Juve. Max Allegri preferirebbe puntare su altri profili per il suo nuovo ciclo, anche per l’ingaggio da oltre 30 milioni che percepisce il portoghese.