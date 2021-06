Calciomercato Juventus, il futuro di Donnarumma verso Parigi? C’è l’offerta da 10 milioni a stagione

Vero e proprio ‘tormentone’ di questo 2021, il futuro di Gigio Donnarumma resta ancora tutto da scrivere. Il giovane classe 1999 ha ormai detto addio al Milan, e su di lui potrebbe presto aprirsi una piccola asta. La Juventus non ha mai nascosto il proprio interesse per il calciatore, ma dall’estero ci sono diversi top club che spingono e tentano il portiere campano e (soprattutto) il suo entourage. Tentazioni che presto potrebbero trasformarsi in vere e proprie offerte, capaci stuzzicare il giovane Donnarumma, attualmente disoccupato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Dzeko pista viva | Intreccio con Ronaldo

Secondo quanto rivelato dall’insider di mercato Pedro Almeida (attraverso il proprio canale Twitter), il Paris Saint-Germain ha presentato all’ex portiere rossonero un quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che, ad oggi, sarebbe ancora al vaglio del suo agente, Mino Raiola, e dello stesso calciatore, voglioso di giocare la Champions League e trovare una nuova sfida per la propria carriera. Il PSG cerca un portiere giovane, ma già di assoluto livello. E per il cartellino di Donnarumma, i francesi potrebbero compiere un piccolo sacrificio con Keylor Navas, a quel punto non più ‘primo’ e intoccabile.

Calciomercato Juventus, niente Donnarumma: l’annuncio di Szczesny

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, la revoca in Lega per il campionato ‘spezzatino’ | Ecco cosa è successo

D’altronde, su Donnarumma sembra essersi defilata definitivamente la Juventus. Ad annunciarlo è direttamente il portiere bianconero Wojech Szczesny, che dal ritiro della sua Polonia ha fatto chiarezza sul proprio futuro, nel corso di una lunga intervista ai microfoni di ‘Meczyki.pl’: “So che la Juve conta molto su di me e che non mi cederà. Al 100%. Anche io voglio restare, a Torino sono felice e mi trovo bene. Siamo in perfetta sintonia con la società”. Insomma, parole che non lasciano spazio all’immaginazione e che allontanano il possibile addio del polacco, ritenuto da Allegri portiere di assoluto valore e di grande affidamento. Per Donnarumma, dunque, avanzano i top club esteri: PSG su tutti.