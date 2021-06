La Juventus, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe fare sul serio per Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Beppe Marotta

La Juventus di Massimiliano Allegri si prepara ad affrontare le prossime mosse in sede di calciomercato con la volontà di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo dopo una stagione di transizione che comunque ha visto i bianconeri alzare due trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, e qualificarsi alla prossima fase a gironi di Champions League. La Vecchia Signora, nell’annata appena trascorsa, ha mostrato qualche lacuna, oltre che a centrocampo, anche dal punto di vista difensivo dove è andata spesso in difficoltà concedendo reti che, soltanto qualche anno fa, sarebbero state impensabili.

In quest’ottica, gli uomini mercato della Juventus potrebbero virare su un clamoroso nome, già seguito nelle ultime annate, la cui permanenza non è più certa rispetto a qualche mese fa: stiamo parlando di Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno bisogno di fare cassa e, l’arrivo a zero nel 2018 dell’olandese, garantirebbe una plusvalenza notevole alla Beneamata che valuta il giocatore intorno ai 50 milioni di euro.



Calciomercato Juventus, tutto su de Vrij | Ecco come!

La Juventus, in virtù degli ottimi rapporti con Mino Raiola, procuratore anche di Stefan de Vrij, potrebbe far leva proprio sul super agente per portare l’olandese all’Allianz Stadium. In bianconero, l’ex Lazio farebbe coppia con Matthijs de Ligt, certezza della retroguardia della Vecchia Signora, e con un grande rapporto col giocatore attualmente dell’Inter di Simone Inzaghi.

Resta da definire la questione economica. L’Inter chiede circa sui 50 milioni di euro per il cartellino di de Vrij, una cifra molto alta soprattutto in questo periodo di crisi pandemica. La Juventus, per avvicinarsi a queste cifre e tentare l’assalto all’ex giocatore della Lazio, dovrà monetizzare con la partenza di Arthur, ex centrocampista del Barcellona nel mirino del PSG, dal quale la Vecchia Signora vorrebbe ricavare una cifra simile alla valutazione.