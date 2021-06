Calciomercato Juventus, asse con Paratici | Ipotesi di scambio col Tottenham!

Calciomercato Juve: possibile asse con il Tottenham di Paratici. Ecco l’ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

Si è conclusa dopo ben undici anni l’era Paratici in casa Juventus, gli ultimi vissuti a capo dell’area sportiva. Il club bianconero ha salutato ufficialmente l’ex dirigente, anche attraverso la conferenza stampa congiunta con il presidente Andrea Agnelli. Paratici è già pronto a voltare pagina: è ormai dato per fatto il suo accordo con il Tottenham e si attende ora l’ufficialità. L’ex bianconero torna subito sulla scena internazionale e potrebbe anche aprire un importante asse di calciomercato proprio con la Juve. Ecco l’ipotesi di scambio con il Tottenham di Paratici: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juve, asse con Paratici | Ipotesi di scambio per Rabiot: cifre e dettagli

Tra i colpi messi a segno alla Juve da capo dell’area sportiva c’è quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain e dopo una prima stagione complicata si è adattato sempre meglio ai bianconeri ed al campionato italiano. Il 26enne è costantemente cresciuto nel corso dell’ultima stagione diventando un importante protagonista nel finale nel centrocampo di Pirlo. Paratici potrebbe così intavolare una trattativa con la sua ex squadra per uno dei suoi ‘pallini’. Rabiot permetterebbe infatti alla Juventus di mettere a bilancio un’importante plusvalenza, anche attraverso uno scambio. In questo senso, un possibile profilo in casa ‘Spurs’, già accostato ai bianconeri, è quello di Giovani Lo Celso. L’argentino rappresenta uno dei profili ideali per il nuovo centrocampo di Allegri, che punta ad aumentare la qualità del reparto.

Il classe 1996, pagato dal Tottenham oltre 40 milioni di euro, è valutato all’incirca alla stessa cifra, mentre il francese intorno ai 30 milioni di euro. Sarà dunque necessario un conguaglio di circa 10 milioni da parte dei bianconeri per far quadrare i conti. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Juve-Tottenham con il grande ex Paratici. Staremo a vedere.