L’Inter pianifica il mercato e medita sulle possibili cessioni: novità sugli esterni, dove ad un giocatore è stato proposto il rinnovo

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di iniziare a pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è sull’esterno, dove però un giocatore potrebbe anche rimanere.

Calciomercato Inter, proposto il rinnovo

La società nerazzurra ha iniziato un ridimensionamento che coinvolge staff e giocatori. Mister Inzaghi punta molto sul ruolo dei ‘quinti’: il tecnico piacentino potrebbe veder partire Hakimi, ma non Ashley Young. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, l’Inter avrebbe avviato i contatti per proporgli la permanenza per un altro anno. Si parla di cifre diverse rispetto a quelle del contratto che sta per scadere, per questo il club al momento è ancora in attesa di una risposta.

Classe 1985, Young è in scadenza e se non rinnova andrà via a costo zero. Protagonista di un gol e 4 assist in 26 presenze in Serie A, il giocatore sembra quindi ancora essere nei piani dell’Inter. La rivoluzione sugli esterni potrebbe coinvolgere Hakimi e Perisic, ma non l’inglese. La proposta di rinnovo è arrivata, nei prossimi giorni si conoscerà la risposta.