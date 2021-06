L’addio di Lautaro Martinez è sempre più probabile e garantirebbe un tesoretto all’Inter da spendere in un maxi scambio con l’Atalanta

Uno dei motivi per cui Antonio Conte ha lasciato l’Inter è che i nerazzurri non potevano garantire all’allenatore che ha riportato a Milano lo scudetto dopo undici anni che i big non fossero messi sul calciomercato. Uno di questi è Lautaro Martinez, che è sempre più orientato a cambiare aria per l’anno prossimo così da garantire alle finanze della Beneamata di rifiatare un po’. Con i soldi della sua cessione, la squadra di Steven Zhang potrebbe pensare a qualche innesto, e l’idea, ora, è un maxi scambio con l’Atalanta.

Calciomercato Inter, Lautaro via | Maxi scambio con l’Atalanta

L’attacco dell’Inter potrebbe subire dei cambiamenti per l’anno prossimo. Non è scritto da nessuna parte che dovrà essere così, ma le voci di un’imminente partenza di Lautaro Martinez sono sempre più insistenti, anche perché dalla sua cessione, accennavamo prima, potrebbero arrivare dritti dritti nelle casse nerazzurre 90 milioni di euro. Da reinvestire, ovviamente.

Ora veniamo all’Atalanta. Tra le fila dei bergamaschi, alla dirigenza dei milanesi, piacciono Hans Hateboer e Luis Muriel, valutati rispettivamente 25 e 45 milioni di euro dall’altra società nerazzurra. L’idea, però, è quella di inserire nella trattativa anche il cartellino di Valentino Lazaro, che tornerà a fine giugno dal prestito al Borussia Monchengladbach e che non si tratterrà molto a Milano. Il costo dell’esterno di destra austriaco si aggira, invece, intorno ai 20 milioni di euro.

Al netto delle spese e delle cessioni, e quindi: tra cessione di Lautaro Martinez e Lazaro e “acquisti” del terzino e dell’attaccante orobici, l’Inter si libererebbe dell’ingaggio dell’argentino e dell’austriaco, troverebbe dei sostituti all’altezza, e avrebbe in cassa 40 milioni in più da investire sia per pagare gli stipendi, sia per pensare a qualche altro colpo per il calciomercato. D’altronde ora che si è riiniziato a vincere, è difficile tornare indietro, e l’obiettivo è proprio quello di continuare la scia intrapresa con Conte anche con Simone Inzaghi.