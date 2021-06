Nei prossimi giorni l’Inter dovrà fare i conti con la cessione di Hakimi, sempre più vicino all’addio: può restare in Italia

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del laterale marocchino dell’Inter, Hakimi, pronto a dire addio dopo una stagione da urlo. Sotto la gestione di Conte, dopo un avvio non troppo esaltante, è riuscito ad essere protagonista nelle due fasi di gioco realizzando gol ed assist decisivi. A causa del bilancio in rosso da parte della società nerazzurra, il primo ad essere sacrificato sarebbe proprio l’ex Real Madrid. L’Inter lo valuta intorno agli 80 milioni: negli ultimi giorni la prima posta del PSG ferma a 60 milioni.

Calciomercato Inter, Hakimi verso l’addio

La sua partenza ormai appare sempre più scontata visto che le quote dei bookmaker dell’agenzia Sisal danno il suo addio imminente (a 1,13). Hakimi sarebbe già pronto per una nuova avventura entusiasmante per essere così protagonista anche in Champions League. Il laterale nerazzurro avrebbe ricevuto la prima offerta da parte del Paris Saint Germain, visto che vuole dimenticare in fretta l’ultima stagione.

In aggiunta, i bookmaker quotano anche il suo trasferimento alla Juventus a quota 20. La dirigenza bianconera si è incontrata nelle ultime ore con il neo allenatore Massimiliano Allegri per programmare la prossima stagione. Il club torinese intende essere nuovamente protagonista in Italia e in Europa allestendo così una rosa supercompetitiva secondo le idee dell’allenatore livornese, che era fermo ormai da due anni dopo l’addio proprio ai bianconeri.

Il futuro di Hakimi resta in bilico con la possibile permanenza anche in Serie A. La Juventus ci potrebbe provare, ma in vantaggio resta così il PSG, voglioso di acquisti super per rinforzare la formazione di Pochettino. La situazione sarà più chiara a partire dai prossimi giorni con la dirigenza nerazzurra che metterà a segno cessioni eccellenti.