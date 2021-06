L’Inter potrebbe cambiare strategia e puntare alla cessione di uno dei pilastri difensivi: il piano di Marotta e Ausilio

La nuova Inter targata Simone Inzaghi prende sempre più corpo con il passare delle settimane. Il calciomercato estivo vedrà molto probabilmente l’addio di Achraf Hakimi, grazie al quale la società nerazzurra intende registrare una corposa plusvalenza dopo una sola stagione a Milano da parte del terzino di origini marocchine. Non solo. Il mercato per la società meneghina proseguirà con altre uscite: secondo quanto riportato da ’90min.com’, l’Inter sarebbe disposta a cedere alcuni dei suoi gioielli, non chiudendo a priori alla possibile cessione dei pilastri dell’ultima cavalcata tricolore. C’è sicuramente Lautaro Martinez per il quale, in caso di arrivo di offerte congrue, il club milanese potrebbe valutare la cessione. Il capitolo più delicato riguarderà invece la difesa: non ci sono incedibili, ecco il piano di Marotta e Ausilio nel caso si concretizzi un addio di peso.

Calciomercato Inter, da de Vrij a Skriniar: sì all’addio, lo scenario

Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. ’90min.com’ sottolinea come in caso di partenza di uno dei tre centrali di Inzaghi, Marotta e Ausilio avrebbero già pronta l’alternativa. La cessione di un pilastro della difesa è dunque tutt’altro che esclusa, con l’Inter che valuterebbe l’addio di Skriniar per non meno di 60 milioni.

Discorso analogo per Bastoni e de Vrij che, invece, frutterebbero non meno di 40 milioninell’eventualità di addio di uno dei due difensori nelle prossime settimane di calciomercato.

Situazione dunque in divenire, con la possibilità di un addio per la squadra di Inzaghi nel mercato estivo: Skriniar, Bastoni e de Vrij non sono incedibili.