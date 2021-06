Il Milan blinda, momentaneamente, Rafael Leao, ma a gennaio potrebbe pensare di inserirlo come acconto per il nuovo centravanti

Rafael Leao non dà segni di ripresa neppure in Nazionale. L’attaccante portoghese è impegnato attualmente con la nazionale portoghese Under-21 che questa sera disputerà la finalissima dell’Europeo contro la Germania, ma Leao non sta brillando e la sua brillantezza sembra essere sparita.

Durante l’ultima stagione di Serie A con la maglia del Milan ha timbrato il cartellino appena 6 volte in 30 gare disputate, oltre ad un gol in Europa League. Il suo rendimento è sempre stato molto altalenante e il suo talento non è mai venuto fuori in maniera netta come ci si aspettava. Spesso anche il ruolo di vice Ibrahimovic lo ha schiacciato, non consentendogli di esprimersi al meglio.

Calciomercato Milan, Leao possibile contropartita per Vlahovic

Il giovane classe ’99 sembrava essere uno dei candidati a lasciare il Milan nel calciomercato estivo ma Maldini e Massara avrebbero deciso, come riporta ‘la rosea’ di trattenerlo e provare ad aspettarlo ancora un pò. La società non intende valutare l’opzione del prestito e quindi Rafael Leao continuerà ad essere un giocatore rossonero ma il portoghese dovrà dimostrare di meritare questa fiducia. Il Milan proverà comunque a rinforzarsi in attacco e il primo candidato è Dusan Vlahovic, ma la concorrenza per il serbo della Fiorentina è agguerrita, in particolare da parte della Juventus.

Attualmente il Milan avrebbe deciso di blindare Leao ma, qualora da settembre a gennaio il suo rendimento non dovessero essere soddisfacente, la società rossonera potrebbe pensare di inserirlo nell’affare Vlahovic, durante il mercato di riparazione. La Fiorentina lo considererebbe un acconto per il suo bomber che è valutato circa 50 milioni. Il Milan valuta il cartellino di Leao circa 30 milioni di euro e dovrà, di conseguenza, aggiungere un conguaglio economico per arrivare al prezzo fissato per Vlahovic. La società valuterà attentamente il rendimento del giovane attaccante portoghese con uno sguardo al prossimo centravanti rossonero.