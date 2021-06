Calciomercato Milan, svolta Giroud | Perfetto per Pioli... E Inzaghi

Il Milan va a caccia di Olivier Giroud sul calciomercato per rinforzare l’attacco. Il francese potrebbe essere l’uomo giusto per le esigenze di Pioli, ma anche dell’Inter di Inzaghi

Il futuro di Olivier Giroud resta in bilico. Il rinnovo del francese con il Chelsea poteva apparire a molti come una chiusura a un suo eventuale addio ai Blues in estate. In realtà, le prospettive per l’attaccante restano apertissime in ottica Milan e non solo. E’ lui stesso a farlo intendere molto chiaramente a margine della conferenza stampa con la Francia: “Ho adorato alcuni dei giocatori del Milan, è un grande club – sottolinea il bomber -. Ma non parlerei del mio futuro, il Chelsea ha attivato in aprile l’opzione per il rinnovo e l’hanno annunciata. Ora sono concentrato sugli Europei”.

Dichiarazioni che di certo non suonano come una chiusura all’addio al Chelsea e che dunque riaprono i giochi in ottica Milan e per gli altri club che potrebbero essere interessati al francese. Giroud potrebbe arrivare in Italia: un colpo che si configura come molto interessante anche per motivi tattici. Scopriamo perché e i motivi per cui potrebbe essere prezioso anche in ottica Inter.

Calciomercato Milan, Giroud nel mirino: potrebbe servire anche a Inzaghi

Il Milan vuole un bomber e Giroud resta in primo piano. Il francese piace per completare il reparto offensivo insieme a Zlatan Ibrahimovic. L’ex Montpellier sarebbe importante sia come sostituto dello svedese, sia in coppia con l’ex Inter e Juventus nello scacchiere di Stefano Pioli. Una soluzione in più fondamentale anche a partita in corso per scompaginare le difese avversarie e per l’esperienza internazionale acquisita.

Caratteristiche importanti anche per l’Inter, che da mesi va a caccia di un vice-Lukaku. Al netto dei possibili sacrifici che potrebbero arrivare in attacco, Giroud sarebbe comunque un uomo importante per completare il reparto offensivo. Un mancino d’area che per caratteristiche manca all’Inter e che rappresenta storicamente un profilo gradito a Simone Inzaghi. Occhio al futuro, con Giroud che resta in bilico: prospettive in Serie A ancora vive, con il Milan in primo piano.