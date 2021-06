Dopo esser stato mollato dal suo allenatore, un ex è pronto a fare ritorno alla Juventus dove Allegri lo riaccoglierebbe a braccia aperte

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” è una di quelle frasi che a guardare bene ci sta bene un po’ su tutto. Amori veri, amori calcistici, amori. Lo è stato per Massimiliano Allegri, ritornato sulla panchina della Juventus dopo due anni e dopo Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, e potrebbe esserlo anche un’altra vecchia (si fa per dire) conoscenza dei bianconeri, che ha provato a cercare fortuna altrove, ma non ci è riuscita. E questa finestra di calciomercato, quindi, potrebbe rappresentare il momento giusto per ripartire, insieme naturalmente.

Calciomercato, Pjanic scaricato da tutti | La Juventus tenta il colpo

Se stavate pensando a Paul Pogba dobbiamo darvi una brutta notizia, no, non è lui il giocatore ex Juventus scaricato da tutti e che potrebbe tornare a Torino già in estate, ma Miralem Pjanic. Il bosniaco, secondo quanto rivelano da ‘todofichajes.com’, non ha così tanto mercato come un tempo, anzi: alla finestra pare ci sia solo la sua squadra, che potrebbe tentare un assalto a prezzo scontato.

La sua prima stagione al Barcellona, con Roland Koeman sulla panchina dei blaugrana, non è andata come ci si sarebbe aspettati. Da colpo dell’estate, il centrocampista ex Roma è diventato un peso per l’allenatore olandese. E, dato che il costo del suo cartellino non è stato proprio una passeggiata di salute per le finanze dei culé, l’obiettivo è quello di rimetterlo subito sul mercato per cercare di guadagnarci qualcosa.

Dal canto suo, Pjanic tornerebbe volentieri in Italia e alla Juventus specialmente, anche perché ritroverebbe il suo vecchio allenatore: Massimiliano Allegri, riapparso alla guida dei bianconeri, dicevamo, dopo due anni di assenza sia dalla panchina di una grande squadra, sia di quella della sua in generale. Potrebbe anche arrivare in prestito, comunque, o potrebbe essere una contropartita per Rodrigo Bentancur che al Barça non dispiace affatto. Le basi ci sono, si deve aspettare qualche settimana però per definire il tutto e vedere se si può andare avanti.