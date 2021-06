Fabio Paratici è sempre più vicino alla sua nuova avventura in Premier League: due pupilli insieme al Tottenham?

Primi giorni di mercato incandescenti in casa Juventus. Prima l’addio di Pirlo, poi il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Inoltre, a fine giugno saluterà ufficialmente anche Fabio Paratici, pronto per una nuova avventura in Premier League con il Tottenham. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con il possibile annuncio ufficiale con il suo nuovo club.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Chiamata a sorpresa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colloqui avviati per il colpo | Possibile scambio

Calciomercato Juventus, due obiettivi per Paratici

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” gli ‘Spurs”, proprio tramite Paratici, potrebbe provarci per Leonardo Bonucci, che è stato uno dei primi acquisti del dirigente in bianconero. Un obiettivo alla portata del Tottenham che vuole tornare ad essere competitivo dopo gli ultimi mesi deludenti con l’esonero di Mourinho e l’arrivo del giovane Mason in panchina. La stessa compagine inglese è alla ricerca di un top manager: così il profilo di Antonio Conte è stato accostato con insistenza negli ultimi giorni, ma l’ex allenatore dell’Inter non sarebbe più il favorito numero uno.

L’altra suggestione di mercato per il club inglese potrebbe essere il centrocampista francese, Adrien Rabiot, che è stato un colpo a parametro zero davvero importante dopo i mesi bui al Paris Saint Germain. A poco a poco, lo stesso giocatore francese ha conquistato la fiducia del Ct Deschamps diventando un elemento inamovibile per il centrocampo della Nazionale transalpina.

Due tentazioni sul fronte calciomercato con la Juventus che dovrà fare i conti con le sirene dei top club d’Europa per i suoi giocatori più rappresentativi.