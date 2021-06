Nuovo colpo di scena per la Juventus: salta l’affare Wijnaldum per il Barcellona, con l’ex Liverpool pronto a firmare per un nuovo club

La Juventus studia le mosse da attuare in sede di calciomercato per allestire una rosa che possa tornare subito a primeggiare sia in campionato che in Champions League. L’ufficialità di Massimiliano Allegri permette alla dirigenza di iniziare a lavorare sul parco giocatori, ma le notizie che arrivano dall’estero non sono del tutto confortanti. Georginio Wijnaldum – obiettivo bianconero – non andrà al Barcellona, ma un altro club è ad oggi favorito.

Calciomercato Juventus, nuova squadra per Wijnaldum

Colpo di scena clamoroso in ottica mercato: l’affare Wijnaldum al Barcellona, dato ormai fatto, è saltato all’ultimo momento. Il centrocampista classe 1990 si libera a zero dal Liverpool, società con la quale ha chiuso questa stagione con 38 presenze e 2 gol in Premier League. Il club catalano non sembra però essere nel futuro del giocatore.

Secondo quanto riferisce ‘De Telegraaf’, il giocatore olandese è pronto a firmare un accordo con il PSG, sua prossima squadra. Il colosso francese si è frapposto nella trattativa, spinto dal tecnico Pochettino che stravede per Wijnaldum. Proprio per questo, il trasferimento sembra imminente e dovrebbe chiudersi nelle prossime 24 ore.