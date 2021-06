La Juventus dovrà programmare con cura la prossima stagione per non ripetere gli errori dello scorso anno: il top ha deciso!

Saranno giorni intensi in casa Juventus con Massimiliano Allegri che è tornato nel quartier generale della Continassa per programmare il futuro dei bianconeri. L’allenatore livornese dovrà così esprimere il suo punto di vista sui calciatori a disposizione per pensare così anche a cessioni importanti. Da decifrare il futuro del centrocampista brasiliano, Arthur, che non ha brillato particolarmente alla sua prima stagione in Italia. Diversi infortuni gli hanno impedito di dimostrare tutto il suo valore con il suo futuro sempre molto incerto.

Calciomercato Juventus, Arthur ha deciso il futuro: le ultime

Come svelato dal portale “Calciomercato.it” lo stesso ex giocatore del Barcellona avrebbe già comunicato alla società torinese di continuare la sua avventura in bianconero. Nelle ultime ore il brasiliano è stato accostato anche al PSG, ma la sua scelta è quella di essere protagonista in Serie A.

La sua voglia di voltare pagina è davvero tanta e non avrebbe intenzione di ascoltare le proposte delle big d’Europa. La sua volontà è quella di proseguire il suo legame con la Juventus dopo la maxi operazione avvenuta nella scorsa estate con lo scambio con Pjanic. Lo stesso bosniaco, dopo un’annata deludente al Barcellona, si sarebbe già proposto all’allenatore livornese visto l’ottimo rapporto tra i due.

Arthur ha già preso la decisione di restare a Torino per dimostrare una volta per tutte il suo potenziale infinito. In Serie A è arrivato soltanto una rete per il brasiliano che intende così di sposare definitivamente il progetto tecnico insieme al neo allenatore Allegri.