Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a tenere d’occhio Rodrigo De Paul: incontro con il calciatore dell’Udinese, la rivelazione

C’è grande movimento in casa Inter. Il terremoto generato dall’addio di Conte ha lasciato il segno in tutto l’ambiente. Per Marotta, però, non si trattava certo della prima situazione complicata da gestire: l’AD, infatti, è subito corso ai ripari per il sostituto, assicurandosi le prestazioni di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino aveva raggiunto l’accordo con la Lazio per il rinnovo, ma l’irruzione della Beneamata ha cambiato lo scenario. Società e nuovo allenatore sono già al lavoro per progettare le prossime mosse da mettere in atto. Uno dei nomi caldi nella sede del calciomercato nerazzurro è senza dubbio l’ambitissimo Rodrigo De Paul, seguito anche da Milan e Juventus. Arriva una clamorosa rivelazione a proposito dell’argentino. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, incontro con De Paul: clamoroso annuncio

La parola in casa Inter è cedere. I nerazzurri vivono delle difficoltà economiche molto importanti da diverso tempo, causate dal Covid-19 e dalle restrizioni del governo cinese. La famiglia Zhang ha imposto il taglio degli stipendi e la vendita di uno o due big durante l’imminente sessione di trasferimenti. In questo momento sarebbero queste le priorità, ma chiaramente non si può ignorare del tutto il fronte entrate.

La società targata Suning, infatti, continua a monitorare diversi profili: sulla lista dei desideri di Marotta ci sono varie opzioni e una delle preferite è quella che porta al nome di Rodrigo De Paul. L’argentino in forza all’Udinese potrebbe lasciare i friulani dopo l’ennesima stagione ad alti livelli e per il suo acquisto c’è un’ampia concorrenza. Oltre alle già citate Juve e Milan, piace molto anche all’estero e all’Atletico Madrid in particolare. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e i bianconeri chiedono almeno 40 milioni di euro per l’addio.

Nel frattempo arriva una clamorosa rivelazione sul fronte Inter da parte di Gianni Sandrè a ‘Top Calcio 24’: “So per certo che De Paul è andato a pranzo con Zanetti a Milano, attenzione. Può essere che sia anche una mezza finta quella che stanno facendo i proprietari cinesi dell’Inter. Pochi giorni fa, hanno venduto un altro 5%“. Incontro tra l’Inter e il classe ’94, quindi, ma l’opinionista avvisa che potrebbe trattarsi di altro. Si fa più intricato il futuro di De Paul, staremo a vedere chi la spunterà.