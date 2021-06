La Juventus di Allegri prende forma: assalto al top player nel calciomercato estivo, offerta da 60 milioni

Sarà una Juventus diversa quella guidata, per la seconda volta dopo l’addio nell’estate 2019, di Massimiliano Allegri. Numerosi i cambiamenti alla rosa che ha centrato solo al photofinish la qualificazione alla prossima Champions League, deludendo soprattutto in Europa. Dal campo al calciomercato, per i bianconeri potrebbe dire addio uno tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Proprio in caso di probabile cessione di almeno una delle due stelle, la società torinese starebbe già sondando il terreno per un sostituto di spessore. Il portale spagnolo ‘Diario Gol’ sottolinea come per Antoine Griezmann, accostato a più riprese alla ‘Vecchia Signora’, sia già arrivata un’importante offerta di 60 milioni di euro, bonus inclusi. Il presidente del Barcellona Laporta spinge per l’addio dell’ex Atletico che può alleggerire il monte ingaggi con il suo addio: ecco cosa può accadere, con la Juventus in primissimo piano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Chiamata a sorpresa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colloqui avviati per il colpo | Possibile scambio

Calciomercato Juventus, offerta per Griezmann: i dettagli

‘Diario Gol’ sottolinea come sia il PSG di Al-Khelaifi ad aver compiuto il passo più concreto verso l’acquisto del cartellino di Griezmann. Il proprietario dei francese sa delle necessità di Laporta di vendere per risanare le finanze del Barcellona e proverebbe ad acquistare Griezmann alla metà di quanto gli spagnoli sborsarono nell’estate 2019 per portare ‘Le Petit Diable‘ in Catalogna.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno scenario che può complicare i piani della Juventus che pensa da tempo a Griezmann, ritenendo il perfetto innesto al posto di Cristiano Ronaldo o Dybala. L’argentino rimane in scadenza nel 2022 e nonostante l’approdo di Allegri a cui è legato, può finire per dire addio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, un bomber per Allegri | ‘Ripiego’ in Francia

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio con Bonucci | Plusvalenza grazie a Paratici!

In questa stagione con la maglia del Barcellona Griezmann (che in caso di permanenza in Spagna guadagnerà 21 milioni netti all’anno) ha collezionato 51 presenze tra campionato e coppe, con 20 reti e 12 assist vincenti.