Il difensore della Juventus Matthijs de Ligt rischia di saltare l’Europep a causa di un problema, le parole del ct dell’Olanda

Manca meno di una settimana alla gara inaugurale dell’Europeo 2020, e l’attesa è tanta. Specie perché si è dovuto aspettare un anno per vedere in campo le varie nazionali. Ad attendere, però, la competizione continentale ci sono anche i giocatori, che una volta convocati non vorrebbero perdere l’opportunità per nulla al mondo. Dopo Stefano Sensi, costretto ad abbandonare il ritiro dell’Italia per un problema agli adduttori, anche un altro big di Serie A rischia di veder sfumare il sogno. Stiamo parlando di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus, che si è infortunato durante l’allenamento della sua Olanda.

Come ha dichiarato in conferenza stampa il suo commissario tecnico, Frank de Boer, il classe ’99 ha subito un infortunio all’inguine e per questo non verrà rischiato nelle prossime amichevoli e verrà sottoposto a ulteriori accertamenti: “Non vogliamo correre rischi. Dobbiamo aspettare e vedere come evolve la situazione“, ha detto il mister.