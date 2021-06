La Roma prepara l’assalto a tre elementi per rinforzare il proprio attacco: pronto uno scambio, doppia beffa per il Milan

È stata una delle peggiori annate degli ultimi anni per la Roma, che soprattutto in campionato ha collezionato fin troppi risultati negativi e ha chiuso in settima posizione, che garantirà l’accesso alla prima storica edizione della Conference League ma non permetterà ai giallorossi di partecipare a competizioni superiori come Champions League ed Europa League.

Visti i risultati negativi, la società ha deciso di intervenire subito e già prima della fine del campionato aveva annunciato la firma di Jose Mourinho per la prossima stagione. Il tecnico portoghese è sicuramente un big nel suo ruolo e pretende una rosa importante per fare bene.

Calciomercato Roma, scambio Under-Xhaka e non solo: doppio sgarbo al Milan



La Roma sta lavorando sul calciomercato e va a caccia di diversi colpi per rivoluzionare alcuni reparti e diventare ancor più competitivi. Prima di portare nella Capitale nuovi elementi di spessore, potrebbe esserci l’addio di Cengiz Under che sarebbe la chiave di diversi affari.

Il turco infatti può essere il calciatore sacrificato per arrivare a Xhaka dell’Arsenal. Pronto anche un doppio colpo davanti, la Roma infatti vorrebbe provare a strappare Belotti e Daka del Salisburgo. Sia l’attaccante del Torino che Under sono due obiettivi del Milan, ma qualora le trattative dovessero andare in porto sfumerebbero due colpi per i rossoneri.