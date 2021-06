La Juventus continua a valutare il possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic: indiscrezione dalla Spagna, c’è la proposta

L’era Allegri è cominciata e la Juventus vuole rilanciarsi, dopo l’altalenante annata che ha visto l’Inter tornare campione d’Italia per la 19a volta nella sua storia. In casa bianconera c’è l’idea di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico toscano nel calciomercato estivo e tra i nomi maggiormente circolati nelle ultime settimane, vi è sempre quello di Miralem Pjanic. Un ritorno a Torino dopo l’unica e deludente stagione con la maglia del Barcellona è un’opzione tenuta in grande considerazione dalla ‘Vecchia Signora’. In tal senso, dalla Spagna, arriva la sorpresa sul destino che potrebbe caratterizzare l’addio di Pjanic al club di Laporta. Pjanic via da Barcellona ma non alla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super scambio per Pogba | Regia di Raiola!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, scambio clamoroso | Big da Inzaghi

Calciomercato Juventus, Pjanic sul mercato: proposta a sorpresa

È questo lo scenario riportato da ‘Fichajes.net’ che sostiene come sul centrocampista bosniaco vi sia il forte pressing dalla Premier League. L’Everton ha salutato Ancelotti e avrebbe in mente di andare all’assalto del giocatore del Barcellona, con un’offerta tra i 20 ed i 30 milioni di euro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Cifre che, tuttavia, non smuovono il club catalano: per far partire il centrocampista serviranno 35 milioni di euro. Ecco dunque che l’ipotesi inglese prende piede con il passare delle ore e per la Juventus potrebbe arrivare una clamorosa quanto inattesa beffa.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pogba per Allegri | Il piano alternativo allo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, salta Donnarumma | Intreccio choc col top club

Il futuro di Pjanic potrebbe quindi essere in Premier League, con la maglia dell’Everton, dopo 30 presenze stagionali senza nè gol nè assist con la squadra di Koeman.