Il Chelsea può dare il via libera alla cessione di Ziyech: il Milan sfida il Napoli per l’esterno che può giocare sia a destra che a sinistra

Il calciomercato vive una prima fase di studio e pianificazione. Le società, in attesa del campionato europeo, stabiliscono le priorità prima di avviare vere e proprie trattative. Si comincia dai rinnovi, con il Chelsea che ha annunciato il prolungamento di contratto di Thiago Silva e Giroud: a lasciare i ‘Blues’, invece, potrebbe essere Ziyech, giocatore con diversi stimatori in Serie A.

Calciomercato, duello in Serie A per Ziyech

Il club inglese deve infatti definire la posizione di Hakim Ziyech, trequartista marocchino classe 1993 e con un contratto in scadenza nel 2025. La posizione sembra solida, ma il giocatore non ha vissuto una prima stagione esaltante in Premier League: appena due gol e tre assist in 23 presenze, e una concorrenza agguerrita che spesso lo ha fatto sedere in panchina.

Ecco perché Ziyech potrebbe essere messo sul mercato: il Chelsea ha bisogno di vendere per dare poi il via alle entrate. I profili ‘sacrificabili’ non sono stati ancora ufficializzati, ma l’ex Ajax potrebbe rientrare nella lista. Il giocatore ha infatti stimatori, a partire dal Milan, i cui sondaggi esplorativi sono datati a circa un mese fa.

Calciomercato Milan, sfida al Napoli per Ziyech

Ma non finisce qui. Come riporta calciomercato.it, Ziyech sarebbe entrato prepotentemente nel mirino del Napoli dopo l’ufficialità di Luciano Spalletti. Qualora dovessero esserci movimenti in attacco, in particolare legati a Lorenzo Insigne o a Hirving Lozano, l’attaccante del Chelsea diventerebbe uno dei primissimi nomi per la sostituzione.

Il Napoli lo segue per la sua possibilità di essere schierato sia a sinistra sia a destra quindi come potenziale alternativa sia ad un addio di Insigne che a quello di Lozano. Ad oggi, non c’è nulla di concreto per il mancino 28enne, almeno per quanto riguarda l’Italia. Ziyech è però seguito da vicino e una girandola di attaccanti potrebbe portarlo a giocare in Serie A, con Napoli e Milan pronte al duello. Il valore di mercato si attesta sui 40 milioni.