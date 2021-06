Il Milan guarda al prossimo calciomercato estivo con un profilo top nel mirino di Maldini: idea scambio in Serie A con Calabria

Paolo Maldini è già al lavoro per regalare a Pioli una rosa più forte, in vista del ritorno in Champions dei rossoneri il prossimo anno. Il dt del club di via Aldo Rossi dopo aver ‘risolto’ il caso Donnarumma puntando forte su Maignan, è intenzionato a cercare un sostituto di spessore per Hakan Calhanoglu. Il futuro del talento turco difficilmente sarà ancora a Milanello e, visto il contratto in scadenza tra meno di un mese, la priorità di Maldini è proprio un erede di Calhanoglu. Il nome giusto potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A, con la clamorosa ipotesi di scambio tra le suggestioni future. Sul piatto il cartellino di Davide Calabria, in scadenza il 30 giugno 2022 e che non ha ancora prolungato con il Diavolo: ecco i dettagli. Il laterale rossonero, dunque, lontano dal Milan ma ancora in Serie A, come parziale contropartita per uno dei nomi di spicco che ha in mente Paolo Maldini.

Calciomercato Milan, erede Calhanoglu: scambio con Calabria

Il Milan può provarci per Piotr Zielinski, considerato il profilo ideale per il post Calhanoglu nel prossimo calciomercato estivo. Il polacco ha prolungato con il Napoli la scorsa estate ma il Milan intende provarci. Sul piatto il cartellino di Calabria, valutato 25 milioni, più un conguaglio cash di circa 20.

Proposta che toccherebbe dunque i 45 milioni di euro, con Spalletti che apprezza il terzino e lo accoglierebbe di buon grado in azzurro. Difficile tuttavia che il Napoli decida di privarsi di Zielinski andando a rinforzare una diretta concorrente in Serie A.

L’ex Empoli piace, tra gli altri, a Carlo Ancelotti pe la sua seconda avventura sulla panchina del Real Madrid.