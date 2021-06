Calciomercato Juventus, sgarbo Paratici | Due nomi per l'attacco: c'è Icardi

La Juventus potrebbe operare una mini-rivoluzione sul calciomercato. Occhio alla beffa di Fabio Paratici ai bianconeri: i dettagli

La Juventus vivrà una sessione di calciomercato a dir poco vibrante, dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri si preparano a una ristrutturazione importante della rosa: tanti i calciatori in bilico nella compagine torinese, per un futuro tutto da scrivere e in cui la Vecchia Signora dovrà dare una netta sterzata, dopo un’ultima stagione poco convincente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via tre esuberi per un big | Che colpo a centrocampo!

Uno dei reparti maggiormente sotto accusa nelle ultime settimane è stato sicuramente l’attacco. Cristiano Ronaldo ha segnato a raffica, ma è stato messo spesso sotto accusa sotto il piano del gioco e soprattutto il suo addio pare vicino. La Juventus è da tempo sulle tracce di un nuovo bomber che possa completare il reparto offensivo e portare nuovi gol e smalto alla manovra offensiva bianconera. Da tempo, i primi nomi nel mirino restano Mauro Icardi e Arkadiusz Milik. I piani della Juventus, però, dovranno fare i conti con le ambizioni di Fabio Paratici e del Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio per Pogba | Regia di Raiola!

Calciomercato Juventus, Paratici a caccia del bomber: beffa ai bianconeri

Il Tottenham si prepara a una rivoluzione profonda alla guida tecnica, come nella rosa. L’addio a Harry Kane prepara il club all’arrivo di un nuovo bomber di livello. Paratici potrebbe orientare le sue mire proprio sui due nomi da tempo nel mirino dell’attacco della Juventus. Icardi e Milik, infatti, sono due papabili a occupare la casella lasciata vuota dalla punta inglese.

Le condizioni sarebbero decisamente diverse. Per Maurito, dopo aver effettuato un investimento importante, la Juventus chiede 50 milioni. Per Milik, invece, il costo è molto più contenuto: 12 milioni di euro. Di certo, uno scenario da tenere d’occhio nelle prossime settimane e che potrebbe portare uno dei due in maglia Spurs. Con beffa annessa di Paratici alla Juventus.