Allegri sogna il ritorno di Pogba per riaprire un nuovo grande ciclo alla Juventus. Francese disponibile a rivestire la maglia bianconera

Allegri è tornato stilando la Juventus che ha in mente, che vuole. Una Juventus possibile senza Cristiano Ronaldo, ma con un grande ex: Paul Pogba. È impossibile, si dice, però con Raiola di mezzo le vie sono davvero infinite. L’ingaggio da 14 milioni e passa potrebbe non essere un così grosso ostacolo visto che con il famoso Decreto Crescita il risparmio sul lordo sarebbe comunque notevole. E poi il francese, per bocca quasi sempre del suo agente, ha già fatto sapere di considerare terminato il suo secondo capitolo al Manchester United. La scadenza del contratto, giugno 2022, rende ancor più possibile il ritorno a Torino. Scambio con CR7? È la prima soluzione che qualche agente, se non lo stesso Raiola dietro mandato diretto dei bianconeri, già può aver prospettato ai ‘Red Devils’.

Solskjaer sarebbe favorevole al riapprodo del portoghese a ‘Old Trafford’, un po’ meno la proprietà americana spaventata dallo stipendio monstre – 31milioni di euro – del classe ’85 di Funchal che stando ai rumors è un’idea del Paris Saint-Germain qualora diventasse impossibile eliminare la voglia Real di Mbappe. Parallelo a Ronaldo, o meglio dire a uno scambio con il numero 7, la Juventus potrebbe vagliare un’altra soluzione che potremmo definire alternativa per arrivare all’agognato Pogba. Soluzione che prevede la cessione di quattro giocatori e quindi la realizzazione di un maxi tesoretto: i nomi sono quelli di Demiral (obiettivo 40 milioni, più verosimili 28-30), Rabiot (18-20 milioni) Ramsey (15 milioni) e Bernardeschi (18 milioni).

LEGGI ANCHE ->>> Juventus, dall’addio di Paratici alla Superlega | Agnelli allo scoperto

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, caccia al portiere: ‘offerta’ dalla Bundesliga. Le ultime

Calciomercato Juventus, da Demiral a Rabiot: 80 milioni per Pogba

Ramsey, Demiral, Bernardeschi e Rabiot. Da tutti e quattro Cherubini e soci potrebbero raggranellare una ottantina di milioni, risparmio ingaggi escluso, che potrebbe consentire al club presieduto da Andrea Agnelli di riprendersi Pogba.