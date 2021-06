L’Inter lavora alla prossima sessione estiva di calciomercato pensando non solo agli acquisti ma anche alle cessioni: deciso il primo addio

Inizia una nuova era in casa Inter. Dopo l’addio improvviso di Antonio Conte, alla guida dei nerazzurri è arrivato l’ex tecnico della Lazio, Simone Inzaghi. Con lui il club interista inizia a ragionare sulla prossima sessione estiva di calciomercato, che sarà fondamentale per costruire la rosa per la prossima stagione. Oltre agli acquisti però, un tassello fondamentale saranno le cessioni di quei calciatori non considerati indispensabili.

Nella lista dei possibili addii c’è anche il nome di Arturo Vidal, centrocampista che nella sua prima stagione con la maglia dell’Inter non è riuscito a brillare e che in estate potrebbe lasciare non solo Milano ma proprio l’Italia. Per lui si starebbe aprendo un futuro in Sudamerica.

Calciomercato Inter, Vidal verso il Club America: l’ostacolo è l’ingaggio

Il futuro dell’Inter inizia a prendere vita e lo fa per prima cosa dalle cessioni. Sicuramente prima di investire in nuovi colpi bisognerà cedere quei calciatori non fondamentali per la prossima stagione. Uno di questi sembrerebbe essere Arturo Vidal, che nella sua prima stagione in nerazzurro non è riuscito a dare il meglio di sé.

Secondo quanto riportato da Fernando Cevallos, giornalista di ‘Bein Sport’, il centrocampista cileno sarebbe vicino al trasferimento al Club America, squadra messicana: “Ha già trovato l’accordo con il tecnico Santiago Solari”. L’ostacolo più grande per il trasferimento in Messico però sarebbe l’ingaggio di 6,5 milioni che percepisce in nerazzurro, troppo alto per la squadra messicana. Proprio a causa dello stipendio era saltata anche la trattativa con il Marsiglia. Vedremo se questa volta questo cavillo verrà superato e il cileno dirà addio definitivamente all’Inter.