L’Inter va a caccia di un sostituto di Hakimi e spunta un nome a sorpresa: è lotta a due con la Juventus

Sono giornate delicate per l’Inter, che sta lavorando per costruire una rosa importante dopo lo scossone di fine maggio che ha portato all’addio di Antonio Conte. Il progetto del tecnico nerazzurro è stato sicuramente positivo e in queste due stagioni è riuscito a riportare l’Inter sul tetto d’Italia dopo undici anni dall’ultima volta.

Ora però la ‘Beneamata’ è pronta a fare un passo oltre il tecnico salentino e ripartirà da Simone Inzaghi, che è stato ufficializzato a inizio settimana. Dopo la scelta dell’allenatore è partita la caccia ai nuovi colpi di calciomercato e ci saranno sicuramente delle modifiche da fare, visto che potrebbero esserci delle cessioni importanti come quella di Hakimi per far rifiatare il bilancio.

Calciomercato Inter, idea Goncalves per rimpiazzare Hakimi. C’è anche la Juventus

L’esterno marocchino non ha ancora salutato i nerazzurri ma la partenza sembra ormai decisa, visto che può essere l’uomo giusto per garantire una plusvalenza corposa. Hakimi ha vissuto una grande annata e per questo il suo prezzo si è alzato notevolmente, ma ora l’Inter deve cercare un elemento importante per rimpiazzarlo.

Ci sono diversi nomi in ballo ma nelle ultime ore ne è spuntato un altro a sorpresa, ovvero Diogo Goncalves, così come riportato da ‘InterLive.it’. L’esterno classe 1997 ha vissuto un’annata importante con la maglia del Benfica, con la quale ha realizzato anche una rete e fornito cinque assist in 21 gare. Sulle sue tracce c’è anche la Juventus.

Goncalves ha come agente Jorge Mendes e il suo contratto è stato prolungato fino al 2025, per questo appare comunque difficile acquistarlo.