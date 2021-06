Italia-Repubblica Ceca 4-0 | Mancini sorride e avvisa la Turchia

A una settimana dal fischio di inizio, l’Italia supera la Repubblica Ceca 4-0 e avvisa la Turchia per l’Europeo

Qualità, talento e capacità di potersela giocare con chiunque: l’Italia di Mancini continua a vincere e soprattutto a convincere, anche nell’ultima amichevole di preparazione all’Europeo, contro la Repubblica Ceca. Un match dove gli azzurri hanno messo in mostra tutto il repertorio, decidendo e incidendo con la fantasia del proprio reparto offensivo, autore oggi di una prestazione sontuosa, persino per gli standard di una gara amichevole. E a sette giorni dall’esordio nell’Europeo, il CT può sorridere e avvisare la Turchia, avversario degli azzurri nella gara inaugurale dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, si complica il rinnovo | La Juventus tenta il colpo nel Barcellona

A decidere il match sono le quattro reti targate Immobile, Barella, Insigne e Berardi: quattro degli uomini più in forma della Nazionale italiana, scesa in campo oggi per nove undicesimi con la formazione tipo. La stessa formazione che Mancini ha voluto provare in vista dell’esordio, nonostante l’esclusione di Chiesa dai titolari e lo spauracchio infortunio che ha vissuto Bonucci al 18′. Tra i grandi protagonisti, le due ali azzurre Insigne e Berardi, capaci di far ammattire i terzini avversari e di decidere il risultato con corsa, assist e freddezza sotto porta. Tutte doti, che Mancini spera di rivedere anche quando il pallone inizierà a pesare per davvero.

Italia-Repubblica Ceca, 4-0: i marcatori

ITALIA-REPUBBLICA CECA 4-0

23′ Immobile (I), 42′ Barella (I), 66′ Insigne (I), 73′ Berardi (I)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (87′ Toloi), Bonucci, Chiellini (64′ Acerbi), Spinazzola (64′ Emerson); Barella, Jorginho (64′ Cristante), Locatelli; Berardi (77′ Chiesa), Immobile (77′ Raspadori), Insigne. All. Mancini

REPUBBLICA CECA (5-4-1): Pavlenka; Coufal, Brabec, Celustka (46′ Zima), Boril; Kral; Masopust (61′ Sevcik), Darida (81′ Sadilek), Barak (46′ Soucek), Jankto (61′ Vydra); Krmencík (46′ Schick). All. Šilhavý

ARBITRO: Lionel Tschudi (SUI)

NOTE: AMMONITI: –