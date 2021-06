La Juventus sta per vedere sfumare definitivamente uno dei suoi grandi sogni per il calciomercato estivo: decisivo Cristiano Ronaldo

La Juventus ha deciso di ripartire, dopo un’annata raddrizzata al photofinish, dal ritorno di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese può cambiare non poco la rosa bianconera in vista dell’imminente apertura del calciomercato estivo, con diversi big sul taccuino della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, uno dei sogni dell’estate juventina rischia di sfumare definitivamente: decisivo, in tal senso, Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ Sergio Ramos non continuerà la carriera al Real Madrid: il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non arriverà. Lo ha accennato velatamente anche il neo mister delle ‘Merengues’ Ancelotti che non avrà a disposizione il forte centrale spagnolo il prossimo anno. Ecco che Ramos, corteggiato da mezza Europa e sogno proibito della Juventus per rimpolpare la difesa, avrebbe dunque deciso il suo prossimo club. Non la Juventus e la ‘causa’ potrebbe essere proprio il leader bianconero: Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, addio al top player: decisivo CR7

Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, ancora, insieme. Non alla Juventus nè al Real Madrid di Ancelotti ma in Francia. Il PSG sta lavorando in vista del prossimo calciomercato estivo per portare il portoghese sotto la Tour Eiffel: nelle ultime ore, Ramos, avrebbe optato per seguire proprio CR7 e giocare per la squadra di Al-Khelaifi.

Un doppio colpo da sogno per il PSG ma una beffa clamorosa per la Juventus che a Ramos ha pensanto intensamente e che perderà, probabilmente, anche Cristiano Ronaldo ad un anno dall’attuale scadenza del lusitano ferma al 30 giugno 2022.

Situazione dunque in divenire: Ramos è disposto a seguire Ronaldo al PSG, la Juventus è più vicina al clamoroso ko nella corsa al difensore spagnolo.