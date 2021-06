Antonio Conte si allontana dal Tottenham: per l’ex allenatore dell’Inter una pista clamorosa al fianco dell’ex Juventus



Per l’Inter, dopo aver conquistato dopo una lunga corsa il 19esimo scudetto, è tempo di ripartire. Simone Inzaghi è ufficialmente il nuovo tecnico nerazzurro con l’ex Lazio che erediterà la panchina dei campioni d’Italia dopo l’addio di Antonio Conte. Proprio Conte che negli ultimi giorni è stato a più riprese accostato al Tottenham (la pista resta viva) potrebbe allontanarsi dall’ipotesi inglese. La fumata grigia arrivata nelle scorse ore ha frenato la trattativa ed il passaggio in quel di Londra dell’ex Ct della nazionale. Per Conte, adesso, può aprirsi un’ipotesi decisamente clamorosa altrove, lontano dalla Serie A ma anche dal Tottenham. In attesa che il calciomercato estivo entri nel vivo rivoluzionando le rose a disposizione dei top club, proprio una delle big d’Europa potrebbe accogliere l’allenatore leccese nelle prossime settimane. Sembrava una trattativa, quasi, in discesa quella che avrebbe portato Conte al Tottenham ed invece per l’allenatore leccese pare ora molto più complesso essere annunciato come nuovo tecnico degli ‘Spurs’.

Calciomercato, ipotesi PSG: Conte può sostituire Pochettino

Nelle ultime ore è infatti arrivata la frenata, la trattativa tra Conte ed il club inglese si sarebbe arenata, bloccata, con una svolta a sorpresa all’orizzonte. Potrebbe il PSG puntare su Conte per l’anno prossimo, viste le insistenti voci di un prematuro divorzio con Mauricio Pochettino.

Conte è stimato dal club francese e sotto la Tour Eiffel potrebbe trovare Fabio Paratici. L’ex CFO della Juventus è stato accostato anche al Tottenham. Situazione dunque in divenire, con Antonio Conte che a sorpresa potrebbe finire per sedersi sulla panchina del PSG.

Tottenham in standby, suggestione clamorsa per l’allenatore pugliese che potrebbe quindi tornare a lavorare fianco a fianco con Paratici.