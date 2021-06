Fabio Paratici ha salutato ufficialmente la Juventus nella conferenza stampa d’addio: arriva il messaggio per il futuro dall’ex dirigente bianconero

Divorzio tra Fabio Paratici e la Juventus: adesso è ufficiale. L’ex CFO bianconero, accompagnato dal presidente Agnelli, ha parlato in conferenza stampa salutando di fatto la ‘Vecchia Signora’. “Sono stati undici anni meravigliosi, in un club speciale come la Juventus. Sarò sempre grato al club, ho dato tutto e sono orgoglioso di come mi sono comportato. Ho ricevuto di più di quanto ho potuto dare”. Il noto dirigente ha poi parlato di quello che sarà il suo futuro che, difficilmente, lo vedrà fermo ancora a lungo.

Sul futuro, con le insistenti voci che lo vorrebbero al Tottenham al fianco di Antonio Conte, Paratici ha risposto con decisione. “Non è il momento di parlarne. Posso solo dire che la mia famiglia spera che torni a lavorare subito”, le dichiarazioni di Paratici che quindi punta a tornare da subito protagonista seppur lontano dalla Torino bianconera.

Situazione dunque in divenire, con un lungo addio consumato in casa Juventus ed il destino di Paratici ancora da decifrare.

L’ipotesi che vedrebbe a Londra sia l’ex allenatore di Juventus ed Inter che lo stesso Paratici resta, dunque, viva: l’ex CFO può approdare in Premier League al Tottenham.