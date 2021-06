Il Milan continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato: può saltare l’affare dopo l’arrivo del top allenatore

Il Milan vuole continuare il percorso di crescita iniziato nei mesi scorsi. La società rossonera starebbe così pensando a numerosi colpi in vista della prossima stagione. Da monitorare anche la situazione riscatti con l’affare Brahim Diaz che resta sempre incerto. Le trattative con il Real Madrid, proprietario del cartellino dello spagnolo, procedevano spedite fino a qualche giorno fa, ma le dinamiche potrebbero cambiare completamente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio a sorpresa | Ritorno in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, jolly per Inzaghi | Colpo a zero in Serie A!

Calciomercato Milan, Brahim Diaz può saltare: il motivo

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il ritorno in panchina di Carlo Ancelotti potrebbe far saltare il riscatto del talentuoso trequartista spagnolo, che si è imposto in Serie A con gol ed assist vincenti. Lo stesso allenatore emiliano lo conosce molto bene e starebbe pensando così a riportarlo nella capitale spagnola per un ruolo da protagonista.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Lo stesso giocatore spagnolo, però, sarebbe entusiasta anche a continuare la sua avventura in Serie A dopo un anno di ambientamento in Italia: l’idea sarebbe quella di un prestito biennale con un obbligo di riscatto alla fine del periodo. Il Milan potrebbe optare per questa nuova formula puntando ancora tutto sulle sue qualità.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, via libera alla cessione | Duello Inter-Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Ancelotti ci prova | Scambio per il big: la risposta

Carlo Ancelotti sarebbe sul punto di cambiare i piani sul fronte calciomercato del Real Madrid. Con il presidente Florentino Perez ci sarà la programmazione in vista della prossima stagione per tornare ad essere competitivi e vincenti in Liga e in Champions League.

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista in campo e sul fronte calciomercato puntando sui migliori talenti in circolazione. Il futuro di Brahim Diaz resta sempre così in bilico.