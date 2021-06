Sembra ormai certo l’arrivo dei Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio e già spunta il primo sacrificabile sul mercato

Sembra tutto fatto per la nuova avventura di Maurizio Sarri. Ieri l’incontro tra il presidente Claudio Lotito e il tecnico toscano che ha portato ad un’intesa di massima. Oggi il giorno decisivo per definire gli ultimi dettagli con l’agente Ramadani, ma è quasi certo che Sarri sarà il nuovo allenatore della Lazio.

Dopo un anno di inattività l’ex Juventus e Napoli torna su una panchina di Serie A, una delle più importanti del campionato. L’obiettivo è quello di riportare in alto i biancocelesti, attraverso un progetto ambizioso. Durante l’incontro tra allenatore e presidente si è parlato anche di strategie di mercato per dar vita ad un progetto solido. Ci saranno dei rinforzi ma ci saranno anche, necessariamente, delle cessioni per raccogliere un bottino soddisfacente da poter reinvestire sul mercato.

Calciomercato Lazio, l’Atletico Madrid pensa a Correa | E’ lui il primo ‘sacrificabile’

Tra i primi indiziati a partire per portare una buona cifra economica nelle casse del club c’è l’attaccante argentino, Joaquin Correa, reduce da una stagione con 11 gol e 5 assist tra campionato e Champions League. Il classe ’94 è cresciuto in maniera esponenziale sotto la guida vigile di Simone Inzaghi e adesso chissà che proprio quest’ultimo, diventato il nuovo allenatore dell‘Inter, non spinga per portarlo a Milano.

Vista l’età ancora giovane dell’argentino e gli ampi margini di miglioramento che può avere, la valutazione che fa la Lazio per Correa è di 45 milioni di euro circa. Difficilmente Lotito scenderà a compromessi e abbasserà la richiesta per lasciarlo partire. La candidata più forte per ‘El Tucu’ sembra essere l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, suo connazionale, anche se in Premier League non mancano gli estimatori, in particolare Everton e West Ham. Occhio però anche al Milan, da tempo sulle tracce di Correa.