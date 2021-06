Uno dei nomi caldi per la Juventus in sede di calciomercato è Hakan Calhanoglu del Milan: i rossoneri danno l’ultimatum per il rinnovo

Si accende l’estate bianconera. Ieri è andato in scena il primo vertice tra il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il presidente Andrea Agnelli e la dirigenza della Juventus. Sul tavolo c’erano varie tematiche, riguardanti soprattutto il calciomercato. Dopo una stagione alquanto deludente, che ha portato l’ennesima brutta figura in Champions League, il piano è quello di intervenire e migliorare la rosa il più possibile. Ci sono diversi giocatori che potrebbero abbandonare la nave nei prossimi mesi, in particolare a centrocampo. Per questo, il tecnico livornese è già al lavoro con la società per individuare alcuni profili idonei a potenziare il reparto. Nel mirino della ‘Vecchia Signora’, in particolare, c’è da tempo il nome di Hakan Calhanoglu del Milan e dovremmo essere giunti ad un punto di svolta della trattativa per il rinnovo. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, scambio per l’amico di Ronaldo | Addio Dybala e Bonucci!

Calciomercato Juventus, svolta Calhanoglu: c’è l’ultimatum del Milan

Il futuro di Calhanoglu è un rebus. Il turco è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e percepisce uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione. Le negoziazioni per il rinnovo vanno avanti da molto tempo, ma non si è ancora arrivati ad una conclusione. Il tempo è agli sgoccioli ormai e, perciò, sembra che i rossoneri abbiano dato un ultimatum al giocatore. Il trequartista classe ’94 dovrà firmare il prolungamento dell’accordo entro una settimana, altrimenti sarà addio definitivo.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, cambia tutto | Salta la trattativa!

Dopo la perdita di Donnarumma a parametro zero, si tratterebbe di un colpo veramente duro da digerire per il ‘Diavolo’, a maggior ragione se dovesse prenderlo una diretta concorrente. Calhanoglu, inoltre, è stato uno dei principali fautori del ritorno in Champions League dei lombardi e anche da un punto di vista tecnico/tattico – non solo economico – sarebbe una perdita alquanto rilevante.

Sul versante opposto, la situazione potrebbe certamente favorire la Juventus. I bianconeri apprezzano molto questa opzione e tengono d’occhio i discorsi tra il club e il giocatore. In caso di mancato rinnovo, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a gettarsi all’assalto dell’ex Bayer Leverkusen. Ultimatum del Milan a Calhanoglu e la Juve osserva, staremo a vedere come si concluderà questa vicenda di mercato.