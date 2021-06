Calciomercato Juventus, chi tra Locatelli e Pjanic? L’analisi e il confronto tra i due

Calciomercato Juventus: qual è il colpo ideale tra Locatelli e Pjanic? Ecco in dettaglio il confronto tra i due. L’analisi

Dopo l’ufficialità della scorsa settimana, inizia anche operativamente la nuova avventura alla Juventus di Massimiliano Allegri. Ieri il tecnico toscano è infatti tornato alla Continassa per incontrare la società bianconera. Un primo vertice, replicato nella giornata di oggi, per gettare le basi della nuova Juve, tra campo e calciomercato. Una delle priorità è quella di rinforzare il centrocampo. In questo senso, il nome in pole è Manuel Locatelli, ma negli ultimi giorni si è tornato a parlare con forza del possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic, uno dei fedelissimi di Allegri nel suo primo ciclo in bianconero. Ma chi serve di più a questa Juventus? Ecco in dettaglio il confronto tra Locatelli e Pjanic. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il confronto tra Locatelli e Pjanic: qual è il colpo ideale per i bianconeri

Il centrocampista del Sassuolo ha vissuto sotto la guida di De Zerbi la sua definitiva consacrazione. L’ex Milan, infatti, è oggi un giocatore già completo, in grado di ricoprire sia il ruolo di mezzala che di regista in un centrocampo a due. Il 23enne è diventato un giocatore pulitissimo nel fraseggio sul breve e in grado di guidare la manovra con la sua tecnica in fase di possesso palla. È inoltre diventato un calciatore dinamico, mobile e duttile anche in proiezione offensiva: lo dimostrano i 4 gol e 3 assist messi a referto quest’anno in maglia neroverde. Locatelli si è così conquistato anche la Nazionale di Mancini ed Euro 2020. Al contrario, Pjanic ha vissuto forse la sua peggior stagione in carriera al Barcellona e sembra sulla via del tramonto. Il bosniaco non è riuscito ad imporsi con i blaugrana, diventando una riserva a tutti gli effetti. Potrebbe insomma non avere più l’intensità e la lucidità nel corso dei 90 minuti per guidare il centrocampo della Juventus come vertice basso.

Inoltre, su di lui pesa anche l’altissima valutazione con la quale è sbarcato in Liga nello scambio con Arthur: il ritorno in bianconero di Pjanic è realizzabile solo in prestito. Locatelli, classe 1998 e 8 anni più giovane dell’ex Roma, rappresenta invece un investimento nel presente ma anche a lungo termine. Tutte le strade portano insomma al centrocampista del Sassuolo. Staremo a vedere.