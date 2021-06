La Juventus si allontana da Donnarumma ma si apre un nuovo scenario per un big europeo

Ore calde in casa Juventus per scoprire il futuro di Donnarumma. La società bianconera sta spingendo per l’ex portiere del Milan che ha dato l’addio al club rossonero come ha anche confermato Paolo Maldini. La Juve sembra essere l’unica squadra italiana veramente in corsa per l’estremo difensore della nazionale, ma dalla Spagna arrivano notizie che metterebbero fuori gioco la ‘Vecchia Signora’, anche se, parallelamente potrebbe aprirsi un nuovo sorprendente scenario per un portiere di grande caratura.

Calciomercato Juventus, Donnarumma sceglie il Psg | Occasione Navas

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il Paris Saint-Germain starebbe per scaricare il suo portiere Keylor Navas per accaparrarsi Donnarumma. Il costaricano ex Real Madrid puntava alla riconferma con i parigini – del resto ha appena rinnovato fino a giugno 2024 – ma il club francese avrebbe cambiato repentinamente i suoi piani di mercato trovando addirittura un accordo di massima con l’ex portiere del Milan che avrebbe rifiutato sia la Juventus che il Barcellona per scegliere i parigini.

Si tratterebbe di uno scenario clamoroso che cambierebbe del tutto le carte in tavola, poiché l’approdo di Donnarumma al Psg libererebbe, di conseguenza, quello di Navas che potrebbe diventare il nuovo numero uno della Juventus (i francesi lo libererebbero a zero?). A quel punto si andrebbe a delineare il futuro di Sczcesny che potrebbe tornare alla Roma, anche se Allegri ha un’ottima considerazione di lui. Il Psg si prepara al colpo a costo zero anche se Donnarumma, che sappiamo volere sui 10-12 milioni netti l’anno.