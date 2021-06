Carlo Ancelotti potrebbe tornare alla carica per Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus di Massimiliano Allegri, ma i bianconeri hanno la controproposta

Carlo Ancelotti è tornato sulla panchina del Real Madrid. L’esperto allenatore con un passato glorioso anche al Milan, dopo l’esperienza non particolarmente positiva alla guida dell’Everton in Premier League, ha ripreso le redini delle Merengues, squadra che aveva condotto nella stagione 2013/2014 alla conquista della decima Champions League. Un altro ritorno in panchina lo abbiamo visto anche in Italia con il rientro di Massimiliano Allegri al timone della Juventus di Andrea Agnelli. Dopo la stagione targata Sarri e l’esperienza con Andrea Pirlo, la Vecchia Signora ha deciso di tornare ad affidarsi al mister livornese, due volte finalista di Champions League.

Real Madrid e Juventus sono quindi accomunate da un ritorno al futuro in panchina, ma potrebbero essere vicine anche in sede di calciomercato. I Blancos infatti, con Ancelotti, sarebbero interessati al profilo di Adrien Rabiot, centrocampista della Vecchia Signora che, soltanto nell’ultimo periodo, ha alzato sensibilmente i giri delle sue prestazioni.



Calciomercato Juventus, Ancelotti su Rabiot | La controfferta

Adrien Rabiot è un pallino di Ancelotti già dalla scorsa estate di mercato quando l’allora tecnico dell’Everton avrebbe voluto portare l’ex PSG in Premier League. Il classe 1995 ha un contratto in scadenza nel 2023 con la Juventus ed un valore del cartellino di circa 30 milioni di euro.

I bianconeri però potrebbero proporre al Real Madrid uno scambio con protagonista, dall’altra parte, Marco Asensio. L’attaccante delle Merengues è da tempo nel mirino della Vecchia Signora che sfrutterebbe la durata breve del suo contratto e l’interessamento di Ancelotti per Rabiot per piazzare il colpo. Attualmente lo spagnolo ha una valutazione di mercato di poco inferiore ai 40 milioni di euro.